Det hører livet til at blive overmandet af stærke følelser. Når vi bliver bevæget, genspiller vi et vigtigt livstema, som handler om adskillelse og genforening. Vi møder et stykke barndom og får indblik i, hvordan vi oplevede verden, da vi var små, skriver psykiater