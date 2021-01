Valgmenighedspræst: Derfor er der brug for en ny, fri læreruddannelse

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Arbejdet på at etablere en fri, privat læreruddannelse i Herning står idémæssigt på skuldrene af de frie skolers lange virke i Danmark som en del af folkets skole. Her kommer syv grunde til at skabe en ny læreruddannelse, skriver initiativtager Morten Kvist