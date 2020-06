Tidligere formand for Indre Mission: Lad os få gjort op med fordommene

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

kristeligt dagblads kronik 11. juni 2020 AF John Ørum Jørgensen, Tidligere provst og formand for Indre Mission i Danmark

Lige siden "Fiskerne" og faster Anna i "Matador" har Indre Mission fået skyld for stort set alt. I Dag taler regeringen om at overvåge missionsbevægelserne. Der er behov for en højnelse af Indre Mission i folks bevidsthed, skriver tidligere formand