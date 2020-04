Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er godt at være én, der siger tak. Også nu her, ved afskeden med P.O. Enquist, som døde den 25. april – en stor tak for hans rige forfatterskab med ord og fortælling, der længe endnu vil kunne suges næring fra, skriver sognepræst Gudmund Rask Pedersen