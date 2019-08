Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Af husets mange beboere er kun to tilbage, og de kan ikke rigtigt holde huset varmt. Der er hele tiden nogle rum, som mangler liv og nærvær. Der er brug for, at nye stemmer rykker ind, fylder rummene ud og puster liv i krogene, skriver dagens kronikør