Professor: Det Gamle Testamente hører ikke hjemme i kirkens tekstrækker

Læsninger fra Det Gamle Testamente nyder stor popularitet hos mange præster. Men lige så selvfølgeligt Det Gamle Testamente hører med til den kristne bibel, lige så lidt hører en gammeltestamentlig tekstrække hjemme i en kristen gudstjeneste, skriver professor

Når forudsætninger ændrer sig, må skik og brug undertiden følge med. I den danske folkekirkes højmesse var der praktisk taget ingen læsninger fra Det Gamle Testamente før 1975. Her blev der på forsøgsbasis indført gammeltestamentlige læsninger, der fortrængte læsningen af den evangelietekst, der ikke blev prædiket over den pågældende dag. Med autorisationen af den nye alterbog i 1992 blev Det Gamle Testamentes faste plads i gudstjenesten så endelig stadfæstet.

Forud havde en liturgikommission gjort et grundigt forarbejde. Teologisk blev indførelsen blandt andet begrundet med, at den understøttede skabelsestanken, pædagogisk kom der undervejs det til, at det kunne reparere på den mangel på bibelkundskab, der ville blive følgen af, at skolens religionsundervisning efter 1975 ikke længere måtte være forkyndende. Skolestuen blev så at sige henlagt til kirken.

Professor i Gammel Testamente Eduard Nielsen formulerede det i den endelig betænkning fra 1985 således, at de udvalgte tekster ”er de bedst egnede til på én gang at understrege, at kirken er en fortsættelse af Israel, af jødedommen og Det Gamle Testamente, men også et brud med den verden. Fastholder man denne dobbelthed, kan man med god samvittighed tage gammeltestamentlige tekster ind i gudstjenesten”.

Nu er gudstjenesten og dens liturgi igen til drøftelse. Det giver anledning til at spørge, om det nu var og stadig er en god idé med tekster, der – alle fortællemæssige og poetiske kvaliteter ufortalt – læst på sine egne vilkår ikke er udtryk for kristendom, men jødedom. Så selvom intentionerne var gode, genopliver denne praksis nogle skyggesider i kristen teologi. For når man læser op fra Det Gamle Testamente ved en kristen gudstjeneste, er det ikke for at forkynde den jødedom, som disse skrifter er udsprunget af. Dermed signaleres det uvilkårligt, at der er tale om en ”overstået” religion. For den vej, som Paulus og siden oldkirken her slog ind på, er ikke længere farbar. For med den viden, vi har i dag, er det udtryk for kristen bibelimperialisme. Hvem ved sine fulde fem vil i dag med apostlen Paulus hævde, at jøder simpelthen ikke forstår deres egen bibel? For det gør Paulus i Andet Korintherbrev, kapitel 3. Ifølge apostlen kræver det nemlig ånden fra Kristus. De kristne havde med andre ord et forståelsesmonopol. For Paulus og de tidligste kristne var dette et helt nødvendigt led i at skabe en kristen identitet. Det var heller ikke noget, Paulus kom til at stå alene med. Det var faktisk bærende i kirkens bibelbrug helt op til 1700-tallet – og i nogle kirkesamfund og kredse indtil denne dag.

For at kunne fastholde, at Bibelen netop ikke skulle forstås alt for bogstaveligt, overtog og videreudviklede de tidlige kristne nogle fortolkningsstrategier, som allerede havde vundet fodfæste i kredse af den samtidige jødedom. De vigtigste er allegorisk udlægning, der går ud fra, at den pågældende tekst i virkeligheden ”handler om noget andet”. Et eksempel er Paulus’ udlægning af Moselovens bud om, at man ikke må binde munden på en okse, der tærsker. Her kan han fastslå, at det da ikke er okserne, Gud her tænker på, men dem, der går hans ærinde. Og dette eksempel er ikke det eneste.