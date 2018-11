Psykiater: Det kan være en lidelsesfuld affære at være genert

Generthed bliver ofte opfattet som en sød og charmerende egenskab. Ejermanden af egenskaben har sjældent samme opfattelse. Generthed er en overset lidelse, og den generte lider i stilhed, skriver speciallæge i psykiatri Niels Kjeldsen-Kragh

At være genert betyder, at man er udsat for noget, der er generende. Det handler om ubehag ved at blive set og være midtpunkt. Hvem skal tale de genertes sag. De gør det ikke selv, fordi de i sagens natur ikke bryder sig om at stå frem. Jeg vil i det følgende gøre mig til talsmand for de generte og forsøge at redegøre for nogle af de vanskeligheder, de dagligt må trækkes med.

Små børn er ofte undseelige og gemmer sig bag deres forældre, hvis der er fremmede mennesker i nærheden. Usikkerhed ved det ukendte får børn til at søge beskyttelse hos dem, de er trygge ved. Skyheden mindskes typisk ved fem-seksårsalderen, men har det med at vende tilbage ved starten af puberteten, hvorefter den glider mere og mere i baggrunden i løbet af voksenlivet, dels fordi nogle ryster undseeligheden af sig, og dels fordi andre gradvist udvikler en strategi til at skjule deres generthed.

De fleste mennesker er fortrolige med, hvad det vil sige at være genert, og har oplevet det i perioder af deres liv. Skuespillere koketterer indimellem med, at de i bund og grund er generte. Men der er langt fra deres generthed til de kvaler, som stakkels Wulfdine må lide under i tv-stykket ”Livsens ondskab”. Der er grader af generthed. Hos nogle få er det en livslang tilstand, som for dem er en livsindskrænkende byrde at leve med.

Den generte er styret af misforhold mellem idealer og virkelighed, paranoia samt frygt for at udstille sig. Han plages af et ideal, som han ikke magter at indfri. Han har forestillinger om, hvordan han socialt burde gebærde sig, men formår ikke at leve op til disse normer. Hans hæmmethed står i kontrast til drømmen om at være udadvendt, frimodig og afslappet; og når han ikke matcher dette selvbillede, indtræder skammen og selvhadet. Voksne har typisk en identitet, der siger dem, at de skal føre sig frem med sikkerhed og selvtillid, og kommer de i en generthedstilstand, lever de ikke op til dette voksenideal. Tyngden af skam er ligefrem proportionalt med afstanden mellem ideal og virkelighed.

Når den generte registrerer, at andre har bemærket hans undseelighed, indtræder paranoiaen. Den skamfølelse, han pines af i sit indre, bliver ubevidst tilskrevet de øvrige i selskabet, og han bliver overbevist om, at de foragter ham lige så meget, som han foragter sig selv. Han projicerer en del af sig selv over på de andre tilstedeværende. Den bly person ser ned på sig selv og tror, at andre i selskabet også ser ned på ham, hvilket er med til at forstærke selvhadet og skammen. Den generte tænker slet ikke på, at de fleste mennesker, der bemærker hans problem, næppe ser ned på ham, men snarere har medfølelse med ham.

At havne i en situation, hvor man føler sig undseelig, aktiverer ubevidst alle de generthedsoplevelser, man tidligere – ikke mindst i barndommen – har haft, og af samme grund er man tilbøjelig til at forbinde generthed med barnlig afmægtighed.