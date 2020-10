Det værdige liv er vigtigere end den værdige død

I den seneste tid har der været skrevet en del om den værdige død i avisen, men den er kun få forundt at opleve. Vi burde i stedet tale med den døende om det værdige liv, der ligger før en ofte uværdig periode med ventetid og hjælpeløshed, skriver kronikøren

”Tilstanden er forværret, men han sover godt og roligt. Måske er det lungebetændelse. Vi er på hospice nu, ringer senere.” Sms’en tikkede ind klokken 13.24, og fire timer senere pustede han luften ud for sidste gang.

Min onkel Ras blev 70 år. Han døde stille og roligt og på overfladen fredfyldt med sin yngste søn og sin ekskone, der havde taget plejeorlov for at passe ham, i hånden.

70 år er under gennemsnitsalderen. Men når du har levet som kameramand i mediebranchen og som ejer af en bar og med stress, alkohol og hjemmerul uden ønsket om at lægge noget af det på hylden, men tværtimod eksperimentere med, hvor meget den kunne bære, bliver du ikke gammel.

Var det så en værdig død, han fik? Sluttede han livet, før han mistede sig selv og blev en skygge af det menneske, vi kendte? Det fandenivoldske, hjertelige og generøse menneske, der aldrig sagde nej til noget?

Nej, det gjorde han ikke, for den værdige naturlige død er meget sjælden. Uanset hvornår den indtræffer. Vi skal stort set alle sammen igennem kortere eller længere perioder med fornægtelse, afkræftelse og hjælp til at passe og pleje egen krop. Den krop, du vasker i badet, tager tøj på, og som det naturligste i verden bruger til at skylle kopperne i vasken og låse døren med. Vi skal måske igennem perioder med delirium, hiven efter vejret, opkast af slim og afføring i sengen. Et fald ud af sengen en omtumlet nat, hvor du endelig havde fået fred, men så skulle tisse og havde glemt, at de piller, du har taget, gør dig svimmel og svag. Næste morgen ser du, at du har blødt fra en flække i dit øjenbryn, og smerten er ingenting sammenlignet med den uværdighed, du oplever ved at skulle have hjælp til at blive lappet sammen og få rent sengetøj på.

Hjælp af pårørende, en partner, et voksent barn. Under alle omstændigheder et menneske, du har haft en ligeværdig relation til og været et intakt menneske over for.

Min onkel havde på spørgsmålet, om han ville finde det uværdigt at få en stikpille i endetarmen, nu hvor han havde svært ved at synke, svaret tørt, at han havde lagt sin værdighed fra sig for lang tid siden. Og det tror jeg, vi skal lytte til. Vi skal lytte til de døende og forstå, at dødens uværdige indtræf ikke bliver mere værdigt af, at vi fornægter den. Tværtimod. Måske er det mest værdige, vi som raske pårørende kan gøre at anerkende, at den smukke, naturlige død ikke findes. At vi bliver en skygge af os selv i en periode, inden vi dør.

Og forhåbentlig efterlader vores pårørende tilbage med en masse betydningsfulde minder, der på sigt skubber den uværdige afslutning i baggrunden til fordel for den fælles historie, vi har haft sammen.

Min søster, som er ergoterapeut på et plejehjem, elsker gamle mennesker. Hun lytter med glæde til deres historier, varmer deres kolde ankler og håndled, mens de snakker om de dage, som for længst er forbi, og sørger for, at de har det udstyr, der gør, at de selv kan komme op og tisse om natten. Så den uværdige vej mod døden kan udskydes så længe som muligt.

Hun var selvfølgelig hos min onkels ældste søn, da telefonopringningen, vi har ventet meget længe på, endelig kom. Som hun har været hos min onkel i månederne op til, fordi hun handler, mens jeg skriver.

Hun fortalte mig over telefonen, da hun forlod stedet, og vi alle sammen forsøgte at fange hinanden på kryds og tværs, som en nytårsaften spredt fra alle vinde, at hun allerede tænkte på ham, som han var, og ikke som han endte. En raket med sine lange tynde ben og arme, der altid skænkede op og serverede for andre.

Den lettelse, der ofte følger døden, selvom sorgen er stor, skyldes måske netop behovet for at mindes det menneske, vi har kendt, og ikke det, der er blevet efterladt for at dø. For det menneske er meget sjældent det samme.

Sorgen indtræffer derfor ofte inden selve døden, og ventetiden kan føles ulidelig. Som pårørende higer vi i den sidste uværdige periode af vores kæres liv efter den forløsende sorg, hvor vi må grine og græde og kramme og fortælle anekdoter.

Ventetid er generelt den mest ulidelige og nedbrydende tid, vi mennesker udsættes for. Intet kan knække et menneske som uvis ventetid på ansøgninger, afgørelser og den definitive afslutning, som døden er. Men hvor ventetid i de fleste sammenhænge har en naturlig nedtælling (du er nu nummer fire i køen), er ventetiden på, at den uundgåelige død skal indtræffe, mere giftig.

Som i min onkels tilfælde begynder det ofte med en hospitalsindlæggelse og nogle prøver, fordi hovedet eller kroppen ikke makker ret. Allerede her ved vi godt, at den kun går én vej fra nu af, men vi forsøger at overbevise hinanden om, at han godt kan have nogle gode år foran sig. Virker medicinen? Tager han imod hjemmehjælpen? Har han fået den ekstra støtte i sengen?

Vi udskyder og forebygger og arrangerer, og det skal vi også, så ventetiden bliver tålelig for den døende, men vi sidder mentalt på bænken i venteværelset, mens vi gør det. Og venter på den forløsning, døden er, fordi det menneske, vi kendte engang, enten er taget i forvejen eller kæmper en ensom og uværdig kamp mod det uundgåelige. Før vi giver slip.

Morgenen efter, jeg i løbet af natten har skrevet den her artikel i tankerne, går jeg omtumlet ud på terrassen med hunden, sætter mig i en havestol og trækker vejret ind, lytter til morgentrafikkens summen og ser op mod himlen, hvor solen kravler langsomt op over naboens store grantræer.

En edderkop har lagt et fint spind hen over det lidt for høje græs, og jeg ved lige der, hvorfor det er så svært at give slip.

Jeg håber, de døende ved, at selvom de dør i uværdighed, så husker vi dem, som de var.