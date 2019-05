Psykolog: Diagnoser er del af den måde, vi opfatter verden på

Vi lever i en verden af tegn og bruger vores tid på at fortolke dem. I dag er diagnoser blevet indhyllet i en aura af mystik og tro på, at diagnostikeren kan se gennem og ind i patienten. Og at patienten ophøjes, skriver psykolog Finn Korsaa i dagens kronik

DIAGNOSER ER MERE END blot diagnoser. De kan være klinisk stringente, men er undertiden indhyllet i en ejendommelig aura af mystik. Det har formentlig at gøre med, at diagnoser er blevet en del af den måde, vi oplever virkeligheden på. Diagnosens mindste del er tegnet. Man kan opleve det, hvis man om natten får det lange lys af en modkørende bil og spørger sig selv: Hvad er det tegn på? En advarsel om fartkontrol?

Vi lever i en verden af tegn og bruger vores tid på at fortolke dem ofte uden at tænke så meget over det. Man hører for eksempel om et barn, der ikke kan sidde stille i skolen. Han kommer ustandseligt i konflikt, er ukoncentreret og nægter at lave sine lektier. Hjemme tyranniserer han familien, og forældrene ved ikke deres levende råd.