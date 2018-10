Folkeskolelærer: Digitale medier er opium for folket

Digitale medier er en distraktion for børns dannelse. De er dette lette dopamin-fix, som gør, at forældre og lærere dagligt oplever, at det er en kamp at få børnene ud af ”opiumhulen”. Børnene har brug for voksne, som tager ansvar, skriver folkeskolelærer

Stat og kommuner satser stort på digitalisering i disse år, hvor særligt kommunernes børn sættes i spidsen for storstilede eksperimenter med iPads så tidligt som fra vuggestuealderen – og forældrene følger samme trend. Men er det rimeligt og ansvarligt at gøre sådan over for en hel generation af børn? I Danmark har særligt skolerne siden slutningen af det 19. århundrede været begejstret for ny teknologi. Den optimistiske fremtidstro, som tænkningen repræsenterer, har for så vidt altid taget udgangspunkt i, at barnets skolegang skulle blive bedre end tidligere. Det begyndte med tavle og kridt, som skulle revolutionere skolerne, og er nu nået et stadie, hvor tablets og digitale medier totalt dominerer skoleudviklingen. Men fremskridtene i særligt nyere tid er tilsyneladende små eller helt udeblevet, og i nyeste PIRLS-undersøgelse går det tilbage for danske skolebørns faglige udvikling.

Ud over det manglende udbytte af undervisningen oplever vi lærere og uddannelsestænkere også en krise i uddannelsessystemet. En krise, som giver sig til kende ved at uddannelsessystemet i dag ikke på samme måde som tidligere har et klart formål og ikke længere blandt eleverne opfattes som en positiv rettighed, men som en sur pligt. Det giver motivationskriser og en generel modstand fra elever mod skolens kurs.

Årsager skal blandt andet findes i, at opportunistiske kræfter har frakoblet det, folkeskolen måles på, fra dens formål. Formålsparagraffen siger, at eleverne skal have kundskaber og færdigheder, som skal udvikle virkelyst og lyst til at lære mere gennem åndsfrihed og en demokratisk ånd.

Når folkeskolen ender med at blive vurderet så simpelt som målstyring fra kommuner gør, så sker der en frakobling fra de smukke visioner om fordybelse, kærligheden til visdom og den demokratiske ånd. Den forsimplede skoletænkning reducerer eleverne til små tandhjul i det store, danske produktionsapparat. Og resultatet betegnes helt prosaisk som at være ”livsduelig”. Spørgsmålet, som melder sig, er om borgerne, herunder eleverne, vil acceptere at blive reduceret til tandhjul, og om skolen derfor har fået frataget sin legitimitet som kulturbærende- og reformerende opdragelses- og dannelsesinstitution.

Noget tyder på at borgerne siger fra, for krisen, som skolen befinder sig i, er øjensynligt blevet en permanent tilstand, hvilket UNESCO i øvrigt allerede i 1970 forudså ikke kunne løses med teknologi – krisen stikker meget dybere og har rod i en forsimplet oplysningstænkning: en forståelse, hvor mennesket blot skal have adgangen til information og gennem konkurrence med andre kan tage ansvar for egen læring. Desværre udvikler mennesker sig ikke automatisk fornuftigt, blot fordi de har adgang til viden eller er i en konkurrencesituation.

Så når børn ned til seksårsalderen udrustes med iPads og computere i den danske folkeskole, så mindskes lærernes mulighed for at præsentere eleverne for passende metoder, ånd og materiale. Derfor gør den markante digitalisering i Danmark krisen i uddannelsessystemet større, og i 2015 konkluderer den ellers så teknologipositive organisation OECD i sin rapport om digitale medier i skoler, at elever, der ofte bruger computere, klarer sig værre i de fleste læringresultater.