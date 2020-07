Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi skal forme vores liv og huske det perspektiv, at om lidt er jeg her ikke, og hvilken menneskelig arv vil jeg efterlade. Vi må alle huske at sætte pris på livet og vores medmennesker, skriver cand.pæd. Ahmet Demir, som mistede sin mor den 5. juni