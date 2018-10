Henrik Højlund: Drop in-dåb smager af fastfood-kristendom

Hele idéen om drop in-dåb flugter alt for meget med den dominerende stemme i tiden. Det smager af fastfood-kristendom. Man dropper alt for let ud igen uden at få den store, skønne helhed med sig, mener sognepræst Henrik Højlund

DA JEG FØRSTE GANG HØRTE om drop in-dåb, troede jeg ikke mine egne ører. Det lød skingrende skørt. Eller mere præcist: Det lød som endnu et af de teologiske vildskud, som folkekirken er så fyldt med. Dåb på samlebånd, dåb som billigste vare på hylden. Straks meldte der sig erindringer fra kirkehistorie om oldkirkens dåbspraksis med tre års dåbsforberedelse inden adgang til dåb. Omend vi absolut ikke skal overføre 1:1 fra fortid til nutid, så tænkte jeg alligevel, at der er løbet meget vand i åen siden. Grumset vand.

Jeg var for nylig i debat i P1’s ”Tidsånden” om sagen. Det gav mig anledning til at tænke lidt mere over sagen. Og det betød, at der kom flere nuancer på. For eksempel den nuance, at drop in-dåb i nogle tilfælde benyttes af mennesker, som i årevis har tænkt på at blive døbt, men som af forskellige grunde ikke har fået det gjort, men nu var der pludselig en anledning, som var let tilgængelig. Det er svært at være kritisk over for sådanne menneskers dåb, og det vil sige over for det forhold, at det netop var drop in-dåben, som gav anledningen. Det er også årsagen til, at ikke så få af mine teologisk meningsfæller synes godt om drop in-dåb.

Men på trods af ovennævnte er jeg stadig kritiker af nyordningen. Det vil jeg gerne forklare lidt om i det følgende.

Min kritik går på, at der er mere på spil i denne sag, end den umiddelbare succeshistorie giver indtryk af. Hele idéen flugter alt for meget med den dominerende stemme i tiden og desværre også i folkekirken, som gør kristendom

men til en meget individuel sag, som kan sælges for laveste pris. Det smager af fastfood-kristendom.

Provst Eskil Simmelsgaard Dickmeis udtrykte en tilsvarende kritik her i avisen: ”Drop in-dåb trækker, så vidt jeg kan se, i den forkerte retning. Initiativet taler tidens hurtighed og individualisme efter munden. I stedet skal vi som folkekirke turde fastholde langsomheden, fordybelsen og frem for alt troens fællesskab i gudstjenesten.”

Jeg er oprigtigt bange for, at en meget stor del af dem, der vil døbes på denne måde, inklusive befolkningen som helhed, kun bekræftes i, at evangeliet, ja, at Gud selv, er til spotpris, helt efter enhvers forgodtbefindende og individuelle forestilling. ”Smut ind og få en dåb. Og smut igen…” Jeg er klar over, at jeg karikerer det en smule. Drop in-dåb-præsterne er nok mere seriøse i samtalen inden dåben end som så, men det ændrer ikke ved grundindtrykket: dåb i den allerhurtigst tænkelige udgave uden noget for alvor før og efter. Også selvom præsten aldrig så meget i den relativt korte forsamtale kan give tilbud og opfordring til noget mere bagefter.