En effektiv grænsepatrulje omkring EU er nødvendig

Migranter, der forsøger at trænge ulovligt ind i Europa, skal afvises ved EU’s ydre grænse. Flygtninge skal henvises til sikre FN-lejre. Vi skal ikke acceptere, at det er størrelsen på pengepungen, der dikterer, hvem der kan komme til Europa, skriver Pernille Weiss

LIGE NU ER DER INGEN SYRERE, der går på vore danske motorveje. Men i det sydlige Europa er presset fra migranter helt anderledes konkret. Der er akut behov for løsninger, der balancerer hjælp til reelle flygtninge og hensynet til sammenhængskraften i Danmark. Det behov har været akut i et par år efterhånden. Det var derfor ikke et sekund for tidligt, at kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin ”State of the Union”-tale kunne præsentere ønsket om en bevæbnet EU-grænsepatrulje på 10.000 mand.

Patruljen skal være fuldtallig i 2020, men jeg så det gerne gå endnu stærkere.

For der skal være bedre styr på EU’s ydre grænser. Samtidig skal hjælpen i nærområderne sikre, at vi også ad den vej dæmper tilstrømningen. Dét må – og skal – være hovedprioriteten for Europa-Parlamentet og alle, der vil vælges til det. Det er en diskussion, vi skal turde tage.

I 2015 indvandrede 2,7 millioner mennesker til EU-landene. Den følgende nytårsaften var antallet af personer i EU, som har statsborgerskab i lande uden for EU, oppe på over 20 millioner. Ser vi en smule frem i tiden, vil befolkningstilvæksten i Afrika og klimaforandringer øge tilstrømningen af migranter med retning mod Europa.

Sidste år kom der 100.000 migranter til Grækenland alene. Og det er nok rart at bilde sig selv ind, at de bliver dér. Ligesom det nok heller ikke gør nogen forskel, at 163.000 mennesker søgte asyl i Sverige, da flygtningekrisen var på sit højeste for få år siden. Men det gør det.

Vi skal hjælpe flere i nærområderne. Og vi skal gøre det klogere, end vi gør i dag. Jeg mener, at Danmark har et ansvar for at hjælpe med udviklingen i verdens tredjelande. Derfor glæder det mig, at vi på næste års finanslov afsætter det højeste beløb nogensinde til dette. Samtidig skal vi arbejde for en ny asylpolitik i EU, hvor vi flytter ressourcerne ud i nærområderne – derud, hvor der er brug for dem, og hvor vores bidrag gør en langt større forskel.

Vi skal blive bedre til at tænke vores u-landsbistand sammen med erhvervs- og klimaindsatser. Høj arbejdsløshed og klimakatastrofer er en farlig kombination, når de rammer i politisk ustabile lande. Rigtig nærområdehjælp er hjælp til selvhjælp – for alle parter. Her kan danske virksomheder skabe værdi for familier i Afrika og for dansk erhvervsliv. Det kan blive en ægte win-win-løsning.

MIGRANTER, DER FORSØGER at trænge ulovligt ind i Europa, skal afvises ved EU’s ydre grænse. Flygtninge skal henvises til sikre FN-lejre, hvor der er ordentlige forhold og professionelle, der kan hjælpe de flygtninge, der har brug for det. Vi skal ikke acceptere, at det er størrelsen på migranters pengepung og kyniske menneskesmuglere, der dikterer, hvem der kan komme til Europa, alt imens de svageste flygtninge efterlades i nærområderne.