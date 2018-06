Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

På Klosterkirkegården i Haderslev står to mindesten for faldne i Første Verdenskrig delt op efter nationalitet. Min farfars navn står på den tyske. Men vi bør overveje, om tiden er moden til et fælles mindesmærke, skriver sognepræst Kaj Bollmann i dagens kronik