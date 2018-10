En oplevelse gav mig troen og viste vejen ud af en krise

Paula Humphreys havde fået konstateret brystkræft, da hun første gang besøgte den spirituelle og humanitære leder Amma. Her oplevede Paula Humphreys, hvordan hun fandt troen i sig selv og begyndte at forstå værdien af kærlighed på et dybere niveau

TIRSDAG OG ONSDAG I NÆSTE UGE kommer den verdenskendte humanitære og spirituelle leder Mata Amritanandamayi – også kaldet Amma eller The Hugging Saint – til Danmark for første gang.

Jeg besøgte Ammas ashram i Sydindien i 2008 i forbindelse med, at jeg havde fået konstateret brystkræft. Sygdommen bragte mange eksistentielle og praktiske spørgsmål op, som jeg ikke vidste, hvor jeg skulle gå hen med. Jeg var i vildrede om, hvilken behandling der ville være den bedste for mig, fordi jeg i forvejen led af en kronisk sygdom og derfor ikke ville overbelaste min krop. At jeg var uddannet læge, gjorde det ikke nemmere. Der var megen tvivl og ikke så mange kræfter. Derfor søgte jeg tilflugt i Ammas ashram i nogle uger. Jeg havde kendt Amma siden 2004 og vidste, at jeg ville være i gode hænder.

I Ammas ashram kom jeg på morgenmadsholdet. Det vil sige, at jeg skulle servere morgenmad i afdelingen for vesterlændinge. Folk stod i lange køer med deres madskåle parat og ventede.

Mens jeg stod og serverede, filosoferede jeg over historien om Ammas liv, som jeg havde læst den forudgående dag. Jeg kunne ikke slippe den. Der var noget ved den, der havde pirret min nysgerrighed og mit intellekt. Det, der ramte mig, var, hvordan Amma fra hun var lille havde været i stand til at være så fast fokuseret på Gud. Hvad havde jeg egentlig selv skabt ved at være så fokuseret på mig selv og mine problemer og mine børn og deres problemer?

Jeg havde ikke tidligere forstået den kolossale betydning af dette valg om, hvor mit fokus var. Med ét så jeg mulighederne i dette valg.

Der opstod en klarhed i dette øjeblik, og sammen med denne indsigt blev alt omkring mig så ubegribeligt smukt. Der viste sig en ny skønhed bag alt. Den afdækkede sig så blidt for mig i dette øjeblik, og jeg bemærkede, at mit ansigt tabte sin stramme maske og løsnede sig umærkeligt. En ny glæde boblede frem fra mit indre.

For mig havde Gud og tro tidligere været et mere abstrakt begreb, men det ændrede sig under mit besøg i Ammas ashram. Der var intet pres til at tro eller have en tro. Alligevel åbnede troen sig i mig som en lille blomst, der springer ud. Det gav mening, at Amma med humor kaldte sin ashram et hospital. Her var et sted, hvor jeg havde mulighed for at komme mig og finde mig selv åndeligt.