Er kreationisme ved at vinde indpas i Danmark?

Danmark er blandt de lande, hvor accepten af den naturvidenskabelige teori om evolution er størst. Spørgsmålet er, om amerikansk bibelfundamentalisme i form af den såkaldte kreationisme er ved at vinde indpas i Danmark, mener dagens kronikør

DET HAR VAKT OPSIGT, at sognepræst Mads Jakob Jakobsen fra Sct. Marie Kirke i Sønderborg for nylig gik til angreb på Charles Darwins evolutionsteori i det lokale kirkeblad og efterfølgende fik en påtale af biskop Marianne Christiansen.

Spørgsmålet er, om amerikansk bibelfundamentalisme i form af den såkaldte kreationisme, der hævder, at evolutions-teorien er uforenelig med kristendommen, faktisk er ved at vinde indpas i Danmark. Kreationister mener, at evolutionsteorien er uacceptabel, da den er i modstrid med en bogstavelig læsning af Bibelens skabelsesberetning, og at der desuden er gode videnskabelige og etiske grunde til at afvise teorien.

DET ER VIGTIGT i den forbindelse at påpege, at Danmark er blandt de lande, hvor accepten af den naturvidenskabelige teori om evolution gennem naturlig udvælgelse er størst. Den seneste undersøgelse viser, at 83 procent af befolkningen accepterer teorien om, at mennesket har udviklet sig fra tidligere dyrearter, mens 13 procent afviser det. Her er vi på linje med andre nordvesteuropæiske lande, mens accepten af evolutionsteorien er betydeligt mindre i USA, der igennem en årrække har været splittet mellem omtrent lige store grupper evolutionister og kreationister. Men også i lande som Tyrkiet og Rusland har kreationismen vundet indpas igennem de senere års religiøse vækkelse. På et globalt plan vinder kreationismen i det hele taget frem i disse år.

Dette synes dog ikke at være tilfældet i Danmark. Hvis vi ser nærmere på den organiserede og aktive kritik af evolutionsteorien i form af institutioner, udgivelser og undervisning, så kan vi konstatere, at den befinder sig på et stabilt leje. I modsætning til de fleste andre lande, inklusive Norge, hvor Kjell Magne Bondevik som undervisningsminister for Kristeligt Folkeparti forsøgte at snige kreationisme ind i folkeskolens læreplan tilbage i 1980’erne, så finder vi ikke ledende politikere i Danmark, der taler for at indføre kreationisme i biologiundervisningen i folkeskolen.

Det nærmeste, vi kom det, var i 2007, hvor Tove Videbæk fra Kristendemokraterne som repræsentant for Evangelisk Alliance på europæisk plan argumenterede for undervisning i såkaldt videnskabelig kreationisme og intelligent design i biologiundervisningen, og lobbyede imod Europarådets resolution, der opfordrede medlemslandene til at modsætte sig undervisning i kreationisme som en videnskabelig disciplin på lige fod med evolutionsteorien.

I forbindelse med 200-året for Darwins fødsel i 2009 var der igen gang i debatten om forholdet mellem evolution og religion i Danmark. Her var der dog relativt få, der meldte sig under de kreationistiske faner. Biskopper og universitetsteologer talte for evolutionsteorien og dens forenelighed med kristentroen, og kun enkelte sognepræster udtalte sig kritisk om teorien.