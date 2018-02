Er virksomhederne altid så ansvarlige, som de siger?

Bæredygtighed er blevet populært. Men når virksomheder prøver at få deres produkter til at se mere bæredygtige ud, er det skidt. Det spreder fake news, skaber det forkerte forbrug, giver skuffede forbrugere, skader klima og miljø og giver mere børnearbejde, skriver administrerende direktør for Sustainor, der rådgiver virksomheder i bæredygtighed

DET ER VIRKELIG SVÆRT at gennemskue. Du er ved at købe et par nye bukser og vil gerne vide, om det nu også er det rigtige valg, hvis du vil passe på klima, miljø, menneskerettigheder og truede dyrearter. Kan du stole på det, producenten skriver – og kan du gennemskue de statements, mærkninger og certificeringer, der lovprises bag på mærkatet?

De fleste kender situationen. Vi skal købe et produkt. Vi vil gerne træffe et oplyst valg. Vi vil gerne købe det rigtige – forstået som det, der gavner vores verden. Altså et bæredygtigt produkt. Men hvor er det svært. Enten kan vi ikke gennemskue de smukke ord, producenten kommer med. Eller måske er produktet overklistret med fine logoer, som viser, at dette må være super bæredygtigt. Ellers kan vi slet ikke finde nogen information i det hele taget.