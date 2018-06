Erdogans suverænitet fordufter så småt

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Den tyrkiske befolkning er i stigende grad træt af at leve i en form for undtagelsestilstand. Selvom Erdogan nok vinder det tyrkiske valg i denne måned, så lakker hans enmandshær mod enden, hvis ikke han formår at række langt bredere ud i samfundet