Jeg har altid haft beundring for min fars arbejde, selvom jeg ikke forstod det. Men efter at have trykket de hundredvis af medsørgende deltagere i hånden, slog det mig, hvor overvældende et virke han har haft, skriver afdøde hospitalspræst Tom Kjærs søn

FAR DØDE, og fremtiden forsvandt. Eller i hvert fald blev den meget anderledes. Far blev indlagt den 5. december 2017. Jeg sad og skrev en eller anden aftale, og pludselig fik jeg at vide, at far var på hospitalet. Denne gang ikke som præst som altid, men derimod som en patient, der præcis to måneder senere blev taget ud af sit sted. Han skulle herfra, mens tiden ikke var inde. Nu er der gået lidt tid, og det betyder ikke, at det går godt. Det går blot anderledes.

Jeg har altid haft beundring for min fars arbejde, selvom jeg ikke forstod det. Men efter at have sunget ham ud, efter at have firet ham ned i graven og trykket de hundredvis af medsørgende deltagere i hånden, slog det mig, hvor overvældende et virke han har haft.

Mindesamværet bød på et sandt standupshow. En ustandselig kavalkade af mennesker, der hver især ville udtrykke, hvor meget far havde hjulpet netop dem eller andre mennesker, som han mødte på sin vej.

Selv provsten, under hvis ansvar fars kontor blev forlangt ryddet med det samme, stod dybt berørt og forklarede, hvor meget far havde betydet for netop ham personligt. Der var de to andre akademikere med blød baggrund, med hvilke han havde en frokostklub, der hed ”Husk mennesket”, som med synkrone tårer med mig kunne forklare til ham på hospice, at far gjorde en forskel. For mig var det far, der forsvandt. Men for så mange andre en personlighed, der har givet indtryk og udtryk, som få glemmer.

Min egen tale handlede om, at vi skulle leve fars værdier ud i livet, når vi gik derfra. Men hvordan, vidste jeg ikke – og det henstod i det uvisse, om jeg overhovedet kunne leve op til den forventning, som jeg ellers formanede over for deltagerne. Ligeledes fik jeg indført, at der stod ”Du lever videre i os” på båndet. Men hvordan?

Det ene filosofiske og kristne afløste det andet. Og fars yndlingsfilosof, Løgstrup, der mente, at man med mødet med andre mennesker altid har et lille stykke af medmennesket i sine hænder. Og at der påhviler os en etisk fordring. Et krav til os om at forvalte ansvaret for at bibringe de mennesker, som vi møder, med noget godt. Nu da vi har et stykke af deres i liv i vores hænder.