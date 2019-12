Flere ville opleve lykke i forholdet med hver sin bopæl

Den fælles adresse behøver ikke at udgøre grundstenen i et lykkeligt og velfungerende parforhold. Vi har et valg, og vi bør altid overveje, hvad der er bedst for os. Om vi vælger at bo sammen eller ej, skriver parterapeutstuderende

NÅR VI KOMMER HJEM og præsenterer en ny partner for familien, bliver vi ofte mødt med spørgsmål, der tager afsæt i traditionerne: Hvornår skal I flytte sammen? Hvornår skal I giftes? Hvornår skal I have børn?

Disse spørgsmål kalder jeg for tretrinsraketten i den klassiske måde at opbygge sit parforhold på og den direkte vej mod idéen om kernefamilien. Rækkefølgen af de to sidste trin kan dog byttes om, da det i dag er blevet mere normalt at få børn, inden man bliver gift. Det første trin i raketten er og bliver dog, for langt de fleste, ufravigeligt det trin, der skal løfte raketten af platformen: den fælles adresse.

Nyere forskning viser dog, at der er andre måder at etablere langvarige og velfungerende parforhold på uden at bo sammen, blive gift eller få børn. Idéen om den klassiske kernefamilie er i dag udfordret, hvorfor flere og flere vælger at leve sammen i alternative samlivsformer. For eksempel i parforhold, hvor parterne bor hver for sig. Nogle bor dør om dør, mens andre vælger en større distance.

Personligt ønsker jeg og et stigende antal danskere at holde tingene og adresserne adskilt. Ifølge Danmarks Statistik levede cirka 104.000 ægtefolk i 2003 på hver sin adresse. I 2013 steg det til cirka 114.000, hvilket svarer til fem procent eller omkring hvert 20. par. Hertil kommer de mange par, der ikke er gift, så tallet er formentlig meget højere.

For det første erfarer jeg, at det er for at holde liv i erotikken og gnisten i parforholdet. For det andet er det for at bevare ”alenetid” og den personlige frihed, og for det tredje friheden til at ses, når man har lyst – altså kvalitetstid med sin partner. Ved ikke at bo sammen oplever jeg at savne min partner, og det gør, at vi ikke tager hinanden for givet på samme måde.

Når min partner og jeg ikke ser hinanden hver dag, har vi mulighed for at mobilisere energi og overskud til at mødes og holde romantikken i live. Jeg tager en ostemad og en kop te, når jeg er alene og laver god mad, når jeg ses med min udkårne. Samtidig har vi en masse at fortælle hinanden, idet der skal samles op siden sidst. Herigennem oplever jeg, at nysgerrigheden og spændingen holdes i live.

I mange ægteskaber og parforhold forsvinder det spændende i sure sokker og madpakker, uagtet at de fleste af os har brug for mystik, spænding og erotik.

DEN BELGISKE PSYKOTERAPEUT og forfatter Esther Perel mener, at det er adskillelsen, der skaber lyst og begær til vores partner, mens forudsigelighed og tryghed er en lystdræber. Jeg tror, at for meget adskillelse medfører, at parret mister forbindelsen til hinanden, hvilket skaber afstand og utryghed. Nøglen ligger helt sikkert i den rette balance for det enkelte par.

Ligeledes kan en skilsmisse betyde, at vi har vænnet os til at leve alene og selvstændigt, både økonomisk og beslutningsmæssigt. Det kan også være, fordi vi ikke har lyst til at udfordre den nyfundne kærlighed med konstellationen ”dine og mine børn” under samme tag.

Fælles for os, der vælger denne måde at leve på, er, at vi selv er ansvarlige for husholdning, økonomi og indretning. Det betyder, at vi selv bestemmer hvordan og hvor ofte. Ulempen kan til gengæld være, at vi er alene om alt arbejdet og ansvaret. Kan valget af separate adresser være vejen frem til et sundt parforhold?

”HVAD MED ALLE JERES UDGIFTER?”, spurgte en af mine kolleger. En af de fordomme, jeg typisk bliver mødt af, er den økonomiske byrde ved at leve hver for sig. Den økonomiske byrde, som vi står med ved at have hver sin bopæl, er selvfølgelig større end ved at bo sammen. Jeg betaler dog gerne for at have min frihed og for at slippe for de sure sokker.

Jeg møder modstand fra familie, venner og arbejdskolleger, når jeg fortæller om mit forhold. Jeg oplever manglende forståelse og accept af mit valg, hvilket jeg tror skyldes manglende viden og indsigt. Som jeg ser det, er vi kommet højere op i Maslows behovspyramide, og der er ikke nogen tvivl om, at den øgede velstand og tidens store fokus på selvrealisering og personlig udvikling er en af grundene til, at flere par vælger at bo hver for sig trods den generelle undren og manglende forståelse.

Vi arbejder langt mere i de to øverste felter af pyramiden, som er selvrealisering og egobehov, end nogensinde før. Jeg vil næsten være tilbøjelig til at sige, at pyramiden er vendt på hovedet. Flere og flere kan ikke leve uden at realisere sig selv, og vi er blevet mere bevidste om, hvad vi vil, og hvad vi ikke vil.

Eller er vi? Vi er i hvert fald blevet mere bevidste om alle de muligheder, vi har, og at vi ikke længere behøver at nøjes. Vi vil det hele og gerne på den halve tid.

Jeg møder også folk, der anser mit og min partners valg som egoistisk. Tænker vi kun på os selv og vores egne behov? Er vi individualister, der er bange for at binde os? Sikkerhed er i den grad en grund til at beholde sin egen bolig. Nogle vil måske mene, at sikkerheden er større, når man bor sammen og deler udgifterne. For hvad nu, hvis den ene part mister arbejdet? Så har man med stor sandsynlighed regnet på økonomien og budgettet og sikret sig, at man kan sidde i huset med én indtægt. I stedet har jeg valgt at sikre mig, hvis kærligheden brister. Jeg opnår en sikkerhed mod pludselig at stå på gaden.

NÅR JEG TALER MED ANDRE, der lever i forhold hver for sig, er et gennemgående tema kommunikation. Misforståelser kan nemlig være en af de store udfordringer. Risikoen for at misforstå hinanden er generelt større, når kommunikationen foregår adskilt. Det skyldes ifølge psykologen Albert Mehrabian formentlig, at den del af kommunikationen, som er nonverbal og udgør størstedelen af budskabet, er svær at udtrykke i en sms eller lignende.

En mulighed for at imødegå sådanne misforståelser i kommunikationen er teknologiens utal af mulige kommunikationsværktøjer, som gør det nemmere end nogensinde at skabe kontakt til hinanden. Teknologien har givet flere muligheder for at udtrykke stemning og følelser via billeder, video og symboler, så det er muligt at være en del af hinandens verden uden fysisk at være til stede. Tilgængeligheden er stor, fordi vi alle i dag har en mobiltelefon med adgang til internettet.

Bliver vi lykkeligere af at bo sammen med vores partner? Det er der ikke noget entydigt svar på. Lykke er individuelt – nogle kan lide jordbæris og andre vanilje. Konklusionen må i højere grad gå på, at vi efterhånden forstår lykke som et aktivt og bevidst valg frem for at forstå det ud fra eventyrmodellen, hvor lykken dumper ned fra oven.

Personligt og som sexolog og parterapeutstuderende ser jeg forholdet, hvor man bor på hver sin adresse, som en positiv mulighed, som jeg kan bringe i spil over for par, hvor kærligheden består og har gode vilkår, men hvor den udfordres af pligter og praktiske gøremål. At bo hver for sig er måske dyrt, men det er en skilsmisse også – ikke mindst for børnene.

Den fælles adresse behøver ikke at udgøre grundstenen i et lykkeligt og velfungerende parforhold. Vi har et valg – og det er min opfattelse, at flere ville opleve større glæde i deres parforhold med hver sin bopæl. Vi bør altid overveje, hvad der er bedst for os. Om vi vælger at bo sammen eller ej.

Min anbefaling til jer er derfor: Vær bevidst om jeres parforhold, vær bevidst om, hvad kærlighed er for jer, vær bevidst om, hvordan I giver og modtager kærlighed. Slå autopiloten fra, og vær ikke bange for at tænke utraditionelt.