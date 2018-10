Flygtningepolitik fylder i Østrig efter stor tilstrømning

Den østrigske regering har som hovedopgaver for sit EU-formandskab sat fokus på at styrke EU’s ydre grænser og at få etableret opsamlingslejre på den anden side af Middelhavet. Det løser naturligvis ikke udfordringen med integration, skriver dagens kronikører

MUSIKKEN STRØMMER UD – fra spillesteder, fra Wiener-operaens store digitale udendørs skærm, gennem højtalere så mange steder. Wien er en vidunderlig by. I år kåret af The Economist som den by i verden, det er bedst at leve i. Vi er netop kommet hjem efter tre dages samtaler med politikere, redaktører og østrigske studerende, herunder en ung bachelormor med egyptiske rødder og hovedtørklæde. Vi vil i den kommende tid tage pulsen på Europa i forskellige EU-lande. Den østrigske er nærmest hvilepuls. En konservativ politiker fra Det Østrigske Folkeparti (ÖVP) fastslog: To ud af tre østrigere bakkede op om EU ved folkeafstemningen før Østrigs medlemskab i 1995. Og sådan er det fortsat. Han tilføjede om regeringspartneren: Frihedspartiet (FPÖ) må acceptere ikke at sætte spørgsmålstegn ved medlemskabet, så længe man er i regering med os. Og det respekterer Jörg Haiders gamle partikammerater. Så alt er kedsommeligt forudsigeligt – og dog.

I Østrig ved man af dyrekøbt erfaring, hvor dramatiske ændringer kan blive. Østrig-Ungarn faldt fra hinanden for 100 år siden. Man bliver hele tiden i Wien mindet om dette store rige midt i Europa med dets rige kultur og mange nationaliteter. I århundreder holdt østrig-ungarerne de muslimske osmannere fra Tyrkiet stangen på vegne af det kristne Europa. Nu ser man forbløffende mange steder i Wien kvinder i lange kofter over lange bukser og med hovedtørklæde.

Af en befolkning på små ni millioner er 700.000 muslimer. Af mange forskellige slags. Mange tyrkiske grupper har levet i Østrig i mange årtier. Ved parlamentsvalget i 2017 stemte nogle af dem på Frihedspartiet, som for mange står som partiet, der samler alle de antimuslimske, antisemitiske, ja, antidemokratiske strømninger op.

Tidligt i år rystedes Frihedspartiet af endnu en skandale. Det kom frem, at studentersammenslutningen Burschenschaft Germania i Wiener Neustadt havde en visebog med ekstremt racistiske og antisemitiske sange. Det mindede på ny om de østrigske og tyske nazisters uhyrligheder under Det Tredje Rige, som mange østrigere med begejstring lod sig opsluge af i 1938. Frihedspartiet blev stiftet i 1950’erne af gamle SS-officerer. Ikke overraskende var der prominente frihedspartifolk i Burschenschaft Germania i 2018. Men muslimske østrigere med tyrkiske rødder stemte altså også på Frihedspartiet i 2017, fordi de er imod de mange syriske flygtninge i Østrig.

Det går godt i Østrig! Høj økonomisk vækst. Bedre styr på statsgælden. Fem procent arbejdsløshed. Og stor politisk stabilitet. Nu snart et år efter valget har ÖVP i meningsmålingerne lagt endnu nogle procentpoint til det i forvejen ekstremt gode valgresultat. Koalitionspartneren, Frihedspartiet, ligger også rimelig stabilt. Og forbundskansleren, den 32-årige Sebastian Kurz, er populær langt uden for ÖVP’s rækker. Af venner som fjender spås han allerede nu yderligere en valgperiode som kansler.

Og alligevel er migration og flygtninge det altdominerende tema. Det lød fra alle, vi talte med, at den overvældende tilstrømning af migranter i 2015/2016 og statens åbenlyse tab af kontrol med flygtningestrømmene i en periode har været absolut udslagsgivende for østrigsk indenrigspolitik lige siden.