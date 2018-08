Fornuft og følelse i sundhedsvæsenet

Kan man trygt lade sit barn vaccinere, og kan kostvaner helbrede autisme? Mediernes dækning af sundhed kan have direkte konsekvenser for patienters sikkerhed. Det stiller høje krav til alle parter, skriver dagens kronikør

Er Panodil sløvende, og fungerer pillerne dermed som sovemedicin sådan som læge Vibeke Manniche har antydet i medierne for nylig? Kan man trygt og roligt lade sit barn vaccinere imod hpv? Kan man helbrede autisme ved at ændre sin kost? Har antidepressiv medicin nogen gavnlig virkning eller er det ligefrem farligt? Er dansk sundhedsjournalistisk godt for helbredet?

I de senere år har der været og er fortsat talrige eksempler på, at mediernes dækning af sundhedsområdet har direkte konsekvenser for patientsikkerheden. Borgerne, patienterne og de pårørende bliver forvirrede af de ofte modstridende overskrifter og historier.

Selvom det ikke er hensigten, kan sundhedsjournalistik have alvorlige bivirkninger: Mennesker, der holder op med at tage deres medicin, afholder sig fra at lade deres børn modtage de vaccinationer, myndighederne anbefaler eller mennesker, der pludselig skifter til en diæt, der er skadelig for dem.

Når sensationelle historier bliver søsat i mediehavet, får blandt andet de praktiserende læger mange henvendelser fra bekymrede patienter. Det største problem opstår dog, når folk uden at konsultere lægen agerer pludseligt og uhensigtsmæssigt på grund af mediebårne sundhedssensationer. Men samlet set bør sundhedsvæsenet og myndighederne betragte pressens interesse for sundhedsstoffet som en stor mulighed.

Sundhedsjournalistik kan gøre borgerne desorienterede, men det kan også føre til forbedringer i myndighedernes kommunikation. Især TV 2-dokumentaren ”De vaccinerede piger” har været katalysator for mange af de forandringer, som netop nu finder sted i den måde, sundhedsmyndighederne kommunikerer på.

Mange sundhedsprofessionelle opfatter TV 2-udsendelsen som både useriøs og uansvarlig. Useriøs fordi den, som kritikerne ser det, gav alt for meget ensidig taletid til en gruppe af vaccinerede piger, der oplevede bivirkninger, som de selv koblede til vaccinen.

På den måde vægtede TV 2, igen ifølge kritikerne, enkeltstående personhistorier højere end de fakta, som der var og er almindelig konsensus om i lægefaglige kredse. De danske sundhedsmyndigheder og langt de fleste eksperter mener, at hpv-vaccinen er sikker og uden den slags alvorlige bivirkninger, som pigerne fortalte om i udsendelsen. Samtidig opfatter mange sundhedsprofessionelle TV 2-udsendelsen som direkte uansvarlig, fordi den i deres optik underløb og mistænkeliggjorde en vaccine, som redder liv.

I sin intention var udsendelsen klassisk journalistik: at give en stemme og et talerør til en gruppe kvinder, som føler sig overhørt af eksperterne, af magthaverne. TV 2 ville undersøge, om de vaccinerede piger og deres familier kunne have ret i deres skepsis over for myndighedernes anbefalinger. Det ville jo ikke være første gang i verdenshistorien, at sundhedsmyndigheder havde taget fejl.

TV 2-udsendelsen er et godt billede på de meget forskellige perspektiver, journalister og sundhedsprofessionelle har på verden. Ofte kan de sundhedsprofessionelle ikke forstå, at journalisterne tager enkelthistorier og blæser dem op. Og ofte oplever journalisterne, at læger og sundhedsmyndigheder tror, de ved, hvordan medierne bør arbejde. Journalisterne møder et sundhedsvæsen, der gerne vil ”fortælle de gode historier”, men gemmer sig væk, når der kommer kritiske spørgsmål. De sundhedsprofessionelle oplever journalister, der enten ikke har sat sig ind i de mest basale kendsgerninger eller konsekvent overhører og bortredigerer den faktiske faglige viden. Midt i krydsilden står befolkningen. Borgerne, patienterne og de pårørende. Rimeligt rundtossede, mens medierne og sundhedsvæsnet, to af de stærkeste magtbastioner i samfundet, beklager sig over hinanden.

Der er ingen tvivl om, at dele af sundhedsvæsenet stadig kæmper med at fralægge sig en lidt gammeldags overlægeagtig attitude, hvor patienten – i det her tilfælde medierne – skal gøre, hvad han/hun får besked på. Når man nu engang har gået stuegang og sagt, at hpv-vaccinen er sikker, hvorfor bliver de dumme journalister så ved med at stille spørgsmål?

Men der sker virkelig meget på kommunikationsfronten i sundhedsvæsenet i disse måneder og år. TV 2-udsendelsen om de vaccinerede piger er én af de mediehistorier, der har udløst en hel serie skælv og efterskælv i sundhedsvæsenets kommunikation. Der er opstået en klar erkendelse af, at sundhedsprofessionelle og sundhedsmyndigheder ikke kan nøjes med at kommunikere kolde kendsgerninger. Moderne mennesker lader sig ikke kun overbevise af fakta, lægelatin og lange videnskabelige artikler. Lægen og sundhedsvæsenet generelt er ikke længere helt automatisk en ophøjet autoritet, som blot kan ordinere en bestemt evidensbaseret behandling, medicin eller vaccine til de blindt adlydende og taknemmelige patienter. Som borgere og patienter agerer vi i lige så høj grad ud fra følelser som fakta.

Mange af nutidens og fremtidens patienter og pårørende er ikke specielt autoritetstro. De konsulterer i udpræget grad Dr. Google. En undersøgelse fra Mandag Morgen viser, at 48 procent af danskerne går på nettet, når de skal søge svar på spørgsmål om deres helbred. Danskerne henter også svar hos venner og bekendte og sociale medier. Heldigvis. De nye tider medfører nye risici, men også nye muligheder, og der sker fremskridt. Sundhedsmyndighederne er blevet langt mere aktive på de sociale medier, hvor mange mennesker orienterer sig. Myndighederne har fået bedre balance mellem fornuft og følelser i deres kommunikation, og de henvender sig i højere grad med respekt for borgernes egne erfaringer og dømmekraft. Dialog forhindrer misforståelser og fremmer patientsikkerheden.

Danmark er uden tvivl et af de lande, hvor medier, sundhedsvæsenet og patienterne har de bedste odds for at indgå i en kritisk dialog. De seriøse medier i Danmark er – objektivt set – i verdensklasse. De er generelt troværdige, og de arbejder under et system, hvor fejl bliver rettet. Sundhedsvæsenet i Danmark er også i verdensklasse. Medier har alle muligheder for at udfordre et væsen, som sammenlignet med de fleste andre lande har stor vilje og evne til dialog.

Ligesom sundhedsmyndighederne lærer af sine fejl, kunne man ønske sig, at medierne udviste lidt større vilje til selvransagelse. Dansk presse kan vel heller ikke være interesseret i, at læserne, lytterne og seerne får historierne galt i halsen. Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør for Mandag Morgen og Altinget og kendt for sin journalistiske integritet, har foreslået et charter for god sundhedsjournalistisk, som danske medier frivilligt kunne tilslutte sig. Det er set fra et patientsikkerhedssynspunkt en god idé.

Som borgere og patienter kan vi selv bidrage konstruktivt til en udvikling, hvor det førhen så ophøjede sundhedsvæsen kommer mere i øjenhøjde med alle os, der ikke nødvendigvis har Ugeskrift for Læger som den foretrukne godnatlæsning. Konstruktiv kritik er bedre end konspiratoriske forestillinger om for eksempel lægemiddelindustriens skjulte indflydelse på myndighedernes anbefalinger.

Nutidens patienter skal fortsætte med at forlange ordentlig information. Og når patienter, pårørende eller medier stiller opklarende og uddybende spørgsmål, bør reaktionen fra sundhedsvæsnet være: ”Godt du spørger.” Både når patienten sidder ansigt til ansigt med lægen, og når lægestanden kommunikerer via medierne.