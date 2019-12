Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Ved Genforeningen gennemgik skolerne i Sønderjylland en stor forandring, som både var til stor glæde for børnene, som fik et tæt forhold til deres lærere, og for det øvrige samfund, som blev inspireret af Sønderjylland, skriver tidligere sognepræst og provst