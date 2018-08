Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Ifølge ordbogen er en hjemstavn det sted, hvor man er født og har haft sin opvækst. Men giver det overhovedet mening at tale om hjemstavn i en tid, hvor de gamle forskelle mellem land og by er ved at være forsvundet? spørger forfatter i dagens kronik