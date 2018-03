Psykolog: Ethvert menneskeligt forhold rummer mere skyld end uskyld

Som krimilæser er det en lettelse at kunne finde vej til den skyldige. Det er sværere i dagligdagen, og man gør, hvad man kan for at slippe af med skylden i et socialt spil, der minder om Sorteper. Men ethvert menneskeligt forhold rummer mere skyld end uskyld

MAN FINDER DET NATURLIGT, når et barn udbryder: ”Det var ikke min skyld!”.

Men jo ældre barnet bliver, desto mere uklædelig synes en sådan reaktion. Alligevel slipper folk i ansvarsfulde stillinger ofte af sted med selv de dårligste undskyldninger. ”Skyld – hvad vil det sige? Er det Hexeri?”, skrev Søren Kierkegaard. ”Vides det med Bestemthed, hvorledes det gaaer til, at et Menneske bliver skyldig?”.