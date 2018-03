Unicef: Gør nærområder til leveområder, hvis de skal løse krisen

Syrere i nærområderne kan huske, da de havde et job, der kunne forsørge familien, og børnene kom i skole. Mange vil flygte fra håbløsheden igen, hvis ikke vi hjælper drømmene på vej, skriver dagens kronikør, i anledning af at det er syv år siden, krigen brød ud

DEN 15. MARTS ER EN DATO, der står knivskarpt i de fleste syreres bevidsthed. Den markerer et vigtigt før og efter i deres liv: Før krigen brød ud. Efter den kom og forandrede den verden, de kendte som deres. I dag er det syv år siden, alting blev anderledes.

En af dem, som oplever det, er 39-årige Jamal. For syv år siden boede han i sit eget hus i storbyen Raqqa sammen med sin kone og fire børn. Han passede sit job, konen passede hjemmet, og ungerne skolen. Så kom krigen. Islamisk Stat gjorde byen til sin hovedstad, bomberne regnede ned, ligene flød i gaderne. Da familien fik muligheden for at komme væk, forlod de alt og blev flygtninge, ligesom millionvis af landsmænd. Næsten 5,5 millioner syriske børn er drevet væk fra deres hjem – inden for eller uden for Syriens grænser.