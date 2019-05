Biskop og sognepræst: Gud sker i kirken

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Marianne Christiansen, Biskop i Haderslev Stift, formand for arbejdsgruppen og Jørgen Demant, Sognepræst i Kgs. Lyngby, sekretær for arbejdsgruppen

I over 1000 år har vi holdt gudstjeneste i vores land. Kirkens liturgi har været kilde til danskernes tro, holdninger og værdisæt. Netop derfor er det vigtigt, at mange vil deltage i samtalen om gudstjenesteeftersynet, skriver formand og sekretær for arbejdsgruppe