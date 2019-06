Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er netop udkommet en rapport om gudstjenesten. Vores indtryk er, at der enten er en erfaring af, at gudstjenesten ikke fungerer optimalt, fordi ritualet ses som utilstrækkeligt, eller at der arbejdes med ændringer i ordlyden og ritualet, skriver kronikørerne