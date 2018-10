Har naturen værdi i sig selv?

Naturen og det åbne land har ikke kun værdi, fordi den er nyttig for landmanden. Desværre gider ingen i dag høre på moralske og etiske argumenter for naturbevarelse og biodiversitet. Men det er nødvendigt, hvis vi vil bevare natur i Danmark

DA JEG LÆSTE på Landbohøjskolen i 1980’erne, kunne jeg uden problemer finde og artsbestemme 50-60 forskellige planter på én dag i det åbne land hos mine forældre. Dengang var der brakmarker, små overdrev ind mod skoven og mange flere levende hegn og enge. Nu er det meste forsvundet, og med det blomster, insekter og fugle. Landmændene brugte dengang flere pesticider end i dag, derfor ser det ud, som om naturen mangler plads.

Den type landbrug, som herskede dengang og tidligere endnu, har vel også haft en vis betydning. Jeg husker tydeligt min barndoms marker og variation. Min far dyrkede gulerødder, porrer, forskellige kålsorter, roer, kløver, byg, hvede, rug, havre og jordbær på sine små marker.

ALLEREDE SOM BARN interesserede jeg mig meget for livet i det åbne land og i naturen. Hvert eneste år var der mange agerhøns, viber, lærker, gulspurve, hvid og gul vipstjert med mere i og omkring markerne hos mine forældre. Jeg kan huske, at jeg sad i skjul i hegnet og pludselig hørte den hjertegribende pippen fra flokke af agerhøns. Der gik de med deres blågrå halse og deres brunvisne farver og pikkede ukrudtsfrø, skud og insekter. Det var dengang et almindeligt syn.

I det store, åbne land er der ikke plads til natur eller områder, som blot udnyttes ekstensivt. Det drejer sig jo om profitmaksimering og ikke mangfoldighed. Da jeg var ung, troede jeg fuldt og fast på, at landbruget ville udvikle sig i en meget mere naturvenlig og økologisk

retning, hvilket også optog mig, da jeg læste på Landbohøjskolen. Her specialiserede jeg mig i miljø og økologi. Jeg fik et indgående kendskab til virkningerne af pesticider, gødning, jordbehandling og sædskifter.

Jeg interesserede mig meget for vekselvirkningerne imellem dem og deres virkning på afgrøderne og den vilde flora og fauna. En ting, der optog mig meget, var, hvordan man kunne bevare en høj biodiversitet omkring landbruget. Jeg troede, det ville være en stor fordel for mig med denne viden, når jeg skulle søge job. Men tværtimod blev jeg ofte set skævt til, fordi jeg havde koncentreret mig om de emner.

Landmænd har stadig en tendens til kun at lytte til dem, de er enige med. Det er trist, at viden og ekspertise mødes med mistænksomhed og afvisning. Tænk sig, at forskere, som igennem mange år har fordybet sig i et bestemt område, bliver lagt for had, når de udtaler sig om noget, de faktisk ved rigtig meget om. Jeg tænker her på forskere uden en ideologisk tankegang, der igennem deres arbejde har indsamlet store mængder data, analyseret og tolket dem ved hjælp af gennemprøvede teorier og modeller. Det er trist, når nogle folk i landbruget gør forskernes resultater til fake news og deres egen filosofi til sandhed.