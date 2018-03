Hej. Mit navn er Jonathan. Jeg er facebookholiker

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Mark Zuckerberg og hans organisation er sat i verden for én eneste ting: at gøre dig afhængig. Facebook stjæler tid fra dig og river dig ud af virkeligheden og ind i deres stof, som du har fået fortalt er et socialt medie, skriver iværksætter Jonathan Løw

VI VED MEGET LIDT om den menneskelige hjerne. Forskningen i vores hjernes kompleksitet er på de tidlige stadier, men har trods alt stået på i efterhånden en række årtier.

Ergo ved vi nu noget om hjernen, men eftersom Facebook er væsentligt yngre end hjerneforskningen, så ved vi mere eller mindre ingenting om de sociale mediers indvirkning på vores liv og sind.

I England viser studier, at 70 procent af alle unge ville ønske, at Facebook og Snapchat aldrig var blevet opfundet. Alligevel bruger 98 procent af de samme unge medierne, fordi de ellers bliver socialt udstødt. Det er at sammenligne med en massepsykose, og det er langt mere afhængighedsskabende end eksempelvis alkohol. De potentielle skadevirkninger kommer jeg tilbage til.