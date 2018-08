Herrens veje fører mange steder hen, og præsten skal med

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Folkekirken glemmer ofte at bruge erfaringerne fra de ”frisogne”, der er uden for de danske grænser. Nemlig i de danske sømands- og udlandskirker, hvor er man er nødt til at forny sig og ofte finde meget kreative løsninger, skriver dagens kronikører