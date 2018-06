Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Forestillingen om, at historien skrider fremad mod det bedre, er ikke en objektiv beskrivelse af virkeligheden, men et opgør med den kristne forståelse af historien, som betoner det sande på tværs af tiden. Lad os håbe, at den forståelse er på vej tilbage