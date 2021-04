Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Coronavirus og flagermus er blevet en kendt kobling. Adskillige studier har dog vist, at det er sjældent, at flagermus spreder sygdomme. Flagermus går under radaren, når vi tænker på dansk dyreliv, men de fortjener mere opmærksomhed, mener kronikøren