En hyldest til sygeplejersken, for hvem patienten aldrig bare er et nummer

Først som præst og siden som patient oplevede jeg det. Flere gange. Sygeplejersken, som har ydet langt mere, end overenskomsten kræver af hende, og for hvem patienten aldrig bare er et nummer, men et menneske. Dette er min hyldest til hende

ET ERINDRINGSBILLEDE. Apparaterne summer, lamperne blinker, et drop skiftes, en fugtig klud lægges over den feberhede pande. Hun tager hans hånd, smiler og trykker den en kende. Med et angstfuldt blik trygler han hende ordløst om at blive – blot en stund endnu. Hun tøver, ved, at der er tusinde andre gøremål, men hun kan ikke bare gå. Så hun sætter sig ved sengen, og med sin rolige stemme skaber hun nu et rum af tryghed og forventning, mens hendes blik søger op mod skærmen, der hænger over hans hoved.

Hendes kærlige stemme siger ét, udsvingene deroppe noget andet, og hun ved det. Tankerne løber igennem hende, på dem derhjemme, der lige nu sover trygt, håber hun, på dem derude på gangen, der venter, at hun kommer. Hun ser længe på ham, hans øjne er lukkede nu, han er atter døset hen. Hun slipper hans hånd, rejser sig, lister hen mod døren, ud på gangen. Og derude venter de.

Hun vejer ordene, fortæller dem, hvordan det er fat, at der kommer en læge om lidt. Så slipper ordene op, og hun tager den fremmede kvindes hænder, knuger dem, og hun ved, at hun ved. Hun smiler ned til børnene, der har sat sig på gulvet.

EN TILFÆLDIG NAT på en intensivafdeling. En sygeplejerske, segnefærdig af træthed, som ved, at der er timer til, at hun kan komme hjem, og at der lige nu er brug for hende, for hendes omsorg, hendes pleje, hendes ord, hendes varme. Men hun må lidt væk, ind på kontoret, blot for en stund, sidde lidt og samle ny energi. Hun slubrer den lunkne kaffe i sig, mens øjnene løber ned over siden på den krøllede avis med overskrifter om nye besparelser, nye nedskæringer. Og hun ved, hvad det betyder, og hun ved, hvem det i sidste instans går ud over. Men hun er magtesløs, hendes ord, hendes klager hjælper intet.

På kontorer langt derfra, bag lukkede døre, bag skriveborde, trækkes der streger, der lægges sammen, trækkes fra, og dér forsvinder de røde tal med et enkelt tryk på en tast.

Men hvad der ikke forsvinder, og hvad der er hendes virkelighed, nat efter nat, er den lidende i sengen, de sørgende på gangen, stemmerne, der trygler om tid, om nærvær. Hun orker næsten ikke mere, men pludselig brydes stilheden af en klokke, og hun må derud igen.