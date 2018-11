Hundredårskrigen 1918-2018

Man sagde, at Første Verdenskrig var ”en krig, der skulle gøre en ende på al krig”. Men krigen sluttede med en fred, der ville vise sig ”at gøre en ende på al fred”, som man også har sagt. For krigen lagde grunden til 100 år med krige, skriver Gorm Harste

I DISSE DAGE er det 100 år siden, Gud genopstod fra dødsriget – og så dog ikke. Eller alligevel? Det forlyder, at det er 100 år siden, Første Verdenskrig fandt sin afslutning med våbenhvilen den 11. november 1918 klokken 11. I fire års krig fra 1914 til 1918 deltog 70 millioner soldater i et meningsløst slagteri. Pludselig sluttede det. Ingen vidste, hvorfor dette europæiske familieskænderi var begyndt. Ingen vidste, hvad der var meningen med det. Men alle vidste, at ingen havde flere kræfter til at fortsætte. Den Første Verdenskrig var urkatastrofen for det moderne samfund.

Krigen, sagde man, var ”en krig, der skulle gøre en ende på al krig”. Men krigen sluttede med en fred, der – som man også har sagt – ville vise sig ”at gøre en ende på al fred”. Krig fulgte på krig, Anden Verdenskrig, den kolde krig, balkankrigene og mellemøstkrigene. Nu i år, efter fire års krig mod Islamisk Stat fra 2014 til 2018, kan vi måske håbe, at de seneste 100 års krig er afsluttet. Men det er for naivt ikke at tvivle på det håb.

Under Første Verdenskrig registrerede man 10 millioner dræbte; mens omtrent otte millioner civile omkom. Kroppe blev til småstykker og siden til mudder. Der var så meget, der opløstes. Også aristokratiets næsten tusindårige overherredømme i Europa, ligesom mændenes privilegier faldt bort, da kvinderne skulle stå for samlebåndsproduktionen af dagligt 700.000 granater og bagefter for familiernes sammenhold. Millioner af mænd kom tilbage som krøblinge. Blandt mine fire sønderjyske bedsteforældre døde de to, der så ikke blev bedsteforældre, mens de to sidste overlevede. Og tav stille. Skyttegravenes lidelser satte spørgsmålstegn ved alt meningsfuldt og substantielt. Fysik blev til relativitetsteori, og standssamfundet til sociologisk tvivl. Billedkunst blev til abstrakt figuration, og økonomiens guldfod til komplekse aftaler. Arkitekturens ornamenter mistede mening, så vi endnu i dag ser bygninger, der til forveksling ligner Hitlers bunkere fra Vesterhavet. Også det tier man stille om.

De omtrent 60 millioner krigsveteraner vendte stort set alle tilbage med psykiske sår, granatchok, nervesammenbrud eller rentehysteri, som man sagde dengang. Mange krævede invaliderenter, men kun de fysiske krøblinge fik rettigheder. Psykisk sårbarhed blev til fejhed, skam, angst, skyld og det, vi i dag kalder posttraumatisk stress (ptsd). Så krigen sluttede ikke i november 1918, heller ikke for de pårørende. Depressioner og aggressioner, også blandt de mange millioner pårørende, blev til dagens (u)orden. Sammenbruddet blev også til vækst og til ”de brølende tyvere”. Liv fulgte på død. Gud døde ganske vist i skyttegravene, men genopstod i form af en ny teologi, ny kunst, ny musik og videnskab. Menneskene led det ansigtstab, som vi kan se i Picassos og Jorns malerier. Brudstykker føjedes sammen på ny, og videnskaberne blomstrede som aldrig før. Alligevel gik det som bekendt galt igen. Den 15. februar 1917 havde den tyske hærs diktator, general Erich Ludendorff, besluttet, at frivillige foreninger ikke måtte støtte krigsveteranerne. Dermed forblev de uden psykisk støtte. Følgen blev fornedrelse og umådelig bitterhed. I Tyskland blomstrede veteranorganisationerne, og nogle af dem dyrkede bitterheden i hysteriske forsøg på at anerkende og inkludere sig selv i en heltekult og ekskludere andre. Grunden til den næste krig blev lagt.