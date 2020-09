Sexolog og antropolog: Hvad adskiller sex fra overgreb?

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Sofie Lindes sag er et tydeligt eksempel på magtmisbrug. Med en samtykkebaseret lovgivning om voldtægt på vej og en omtalt sag om seksuelle overgreb mod en 13-årig pige begået af en skolelærer, er det på tide, at vi ser på, hvornår noget er et seksuelt overgreb