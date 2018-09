Sjælesorg kan behandle alle de spørgsmål, der måtte dukke op i et normalt menneskeliv

Hver dag søger tusindvis af mennesker i Skandinavien forskellige former for tros- og livshjælp. Men alt for mange går til dårligt formidlet selvhjælpslitteratur og kommercielt bras og overser ofte den kirkelige sjælesorgs muligheder, skriver professor i sjælesorg

HVER UGE MØDER flere tusinde mennesker i Skandinavien den kristne sjælesorg. Alligevel er uvidenheden omkring dette fænomen stor – også i Danmark. Da det engang blev nævnt, at jeg var professor i faget, kunne en af de tilstedeværende ikke dy sig for at komme med følgende ironiske bemærkning: ”Hvad bliver det næste i rækken af mærkværdigheder – måske et professorat i rejepilning?”.

Uvidenheden skyldes blandt andet, at sjælesorg ofte kun forbindes med en ret tilfældig version uden faglige ambitioner – nogle gange endda med meget uheldige konsekvenser. Samtidig er der ikke mange, der ved, at sjælesorg også er en omfattende faglig disciplin, der går langt tilbage i historien på interna- tionalt plan. Derfor hører sjælesorgen også hjemme som en del af teologiske grund- og videreuddannelsesprogrammer. Dette er selvfølgelig meget vigtigt, når det handler om kvaliteten af arbejdet, som ikke kommer af sig selv.

Alene navnet ”sjælesorg” er en svær størrelse, selvom det har en god symbolsk klang for mange. Kort sagt skal ”sjæl” forstås som hele mennesket, ligesom man i gamle dage sagde, at så og så mange ”sjæle” var til stede. I lyset af denne betydning er alle aspekter af menneskelivet i fokus. Sidste del af begrebet, altså ”sorg”, er en sproglig forkortelse af ”omsorg”, ligesom begrebet kaldes ”själavård” på svensk. Således skulle en indledende forståelse af begrebet være på plads.

Nu kan den slags omsorg i alle menneskelivets aspekter selvfølgelig tage mange former, og i bogen ”Sjelesorgens vei” har jeg identificeret otte hovedretninger, der spænder fra et overvejende forkyndende udgangspunkt til en socio-politisk tilgang. I de retninger, der ligger mellem yderpunkterne, er der fokus på en mere afbalanceret pleje af både tro og liv, og det almindelige er at variere de metodiske tilgange baseret på de behov, man møder. Sjælesorgen er altså ikke entydig, men består af mange relevante faglige perspektiver i teori og praksis, mens den også påvirkes af samtidens specifikke udfordringer.

FRA FØRSTE HALVDEL af det 20. århundrede er sjælesorgen naturligvis blevet farvet af udviklingen inden for psykoterapi – især i den dominerende amerikanske version af sjælesorg. Samtidig er mange psykoterapeutiske erkendelser faktisk allerede foregrebet inden for sjælesorgens domæne for mange århundreder siden. Dette er tilfældet for vigtige retninger såsom adfærdsterapeutisk tankegang, betydningen af skjulte lag og ubevidste drifter, metaforisk billedsprog som hjælp til indsigt, arketypiske elementer, den klientbaserede terapis tre grundlæggende antagelser (accept, empati og ægthed), arbejdet med nonverbale signaler og så videre. Ofte optræder disse i noget, der svarer til moderne case-metoder. Disse emner viser kun en del af den mangfoldighed, som sjælesorgen har repræsenteret for at komme søgende mennesker i møde.