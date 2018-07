Erik boede i Sydafrika under apartheid: Hvad var alternativet til Mandela?

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Erik Nørgaard, civilingeniør og æresmedlem som præsident for Det Danske Afrika Selskab fra 1978 til 2015 samt forfatter til flere bøger, senest ”Tilbage til Transkei”.

I dag ville Nelson Mandela være fyldt 100 år. Kampen for frihed startede længe før, at Mandela i 1990 blev sat fri af fængslet. Dagens kronikør boede i Sydafrika under raceadskillelsen og havde aldrig turdet drømme om en lykkelig udgang