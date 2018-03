Professor: Udbredt national loyalitet kan eskalere konflikten mellem Rusland og Nato

Europa nærmer sig et punkt, hvor krigshandlinger mellem Rusland og Nato-allierede kan blive en realitet. Skal vi stole på, at de politikere, som vi har valgt, er kloge nok til at vælge nedrustning og dialog i stedet for at eskalere den ulmende konflikt?

PATRIOTER I ALLE LANDE – inklusive Rusland, Nordkorea og Iran – står rede til at forsvare deres land. I Danmark får krigsveteraner, som har forsvaret danske interesser i Irak og Afghanistan, medaljer og anerkendelse. I alle lande ser man med skepsis på den minoritet af indbyggere, som rejser tvivl om nødvendigheden af fædrelandets militære operationer. Landsforræderi er måske den allerværste af alle mulige forbrydelser, og grænsen mellem legitim opposition og forbrydelse er flydende.