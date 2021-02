Hvordan ville Grundtvigs gudstjeneste se ud?

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

I et grundtvigsk perspektiv handler debatten om liturgi ikke kun om, at liturgien skal være mere tidssvarende. Det er også en debat om, hvad vi tror på. Liturgien former troen. Liturgi og tro hænger således uløseligt sammen, skriver sognepræst Morten Thaysen