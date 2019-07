Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi kendte ham ikke særlig godt. Nu stod han midt i vores stue og bad min mand og jeg om at give hinanden hånd på, at vi ville blive sammen. Vores datter på næsten fire år var død fem dage før. Jeg er ikke i tvivl om, at han var sendt til os fra Gud