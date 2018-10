Jeg har tømt et klædeskab i dag. De hang der stadig, alle hans gamle skjorter. Det er mange år siden, vi blev skilt. Nu er min eksmand død. Men hvordan siger man farvel til et menneske, man troede, man havde sagt farvel til? spørger dagens kronikør

JEG HAR TØMT et klædeskab i dag. De hang der stadig, alle hans gamle skjorter. Nogle af dem malerplettede, andre bare lidt outdatede, som man siger. Men alle sammen stadig med knivskarpe pressefolder, præcis som han altid strøg sine skjorter. Også selvom det var skjorter, han af en eller anden grund havde kasseret og i stedet taget med i vores fælles sommerhus, hvor de fint kunne bruges, når han slog græs, fældede træer, huggede brænde, eller hvad det nu ellers var, han gik og rodede med heroppe. Utroligt, at pressefolder kan holde så længe. De fleste kunne være i hans gamle fjeldrygsæk, som jeg fandt i et pulterrum nedenunder. Resten røg i en plasticpose. En gul en fra Netto, som jeg fandt i en køkkenskuffe.

JEG HUSKER IKKE særlig meget fra dengang, vi blev skilt. Sikkert fordi jeg helst har villet glemme. Men jeg kan huske, at vi af en eller anden grund skulle i Statsamtet og tale med en rådgiver. Det var måske noget med børnene. Vi fulgtes derind i bilen, som det ikke var mig, der skulle beholde. Stemningen var trykket, og det var ham, der kørte. Han bød mig en Läkerol, som jeg ikke ville have. Jeg rystede på hovedet. Han tog en selv og skiftede kanal på radioen. Jeg så ud ad vinduet.

Der var ikke mange mennesker i venterummet den dag. Jeg trak et nummer i en automat på væggen og satte mig over for en ung fyr i hængerøvsbukser og en sort undertrøje. Han havde kasket på. Og tatoveringer op og ned ad de tynde, blege arme. Mellem fingrene holdt han et nummer, præcis som jeg. Og så sad vi der som civiliserede mennesker og ventede på hver vores tur til at blive skilt.

Midt i ventetiden kom en ung kvinde med alt for meget sort rundt om øjnene stormende ind i et tempo, der slet ikke passede til dagen. Hun havde en propfyldt Netto-pose i favnen og kurs direkte mod fyren i undertrøjen. Han nåede lige præcis at løfte armene og værge for sig, da hun slyngede posen med dens indhold lige i hovedet på ham. ”Her er dit lort! Og så gider jeg ikke høre mer! Din store idiot!”.

Og de kom selvfølgelig op at skændes, og der kom en vagt. Jeg har glemt, hvad de skændtes om. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, om det virkelig kunne være sådan. At alle ens år sammen kunne være i en Netto-pose? Og så var det det? Så behøvede man ikke at høre mere?