Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

At fjerne børn er ikke entydigt at stå på deres side. Jeg ved det, fordi jeg selv som barn oplevede at blive fjernet seks gange, inden jeg fyldte 12 år. Tre gange kom jeg på børnehjem, og tre gange blev jeg fjernet til forskellige plejefamilier, skriver specialskoleleder