Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg husker den første gang, de ringede fra skolen. Ingen anede, hvor min søn var. Jeg havde netop ringet til hospitalet, da jeg så ham komme gående for enden af bakken. Det øjeblik stod det klart for mig, at jeg ikke altid vil kunne passe på min søn, som er autist