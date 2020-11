Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Den periode, hvor jeg boede hjemme, var enormt hård. Min mor virkede uforstående og uempatisk, hvis jeg brød sammen. Min far brugte mig som skulder at græde ved. Det er forståeligt. Ikke desto mindre gik det ud over mig og min sorgproces, skriver kronikøren