Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg var hverken besat af at snuse til hende eller studere hendes træk. Jeg kiggede på hende og syntes, at det var mærkeligt, at hun var min datter, når jeg ikke kunne genkende ét eneste af mine træk i hendes ansigt, skriver kronikør i ny serie om moderskabet