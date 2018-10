Jeg ville ønske, at jeg havde vidst mere om den sidste tid

Da min demensramte far døde på plejehjem, forandrede min verden sig. Jeg er bekymret. Vi bør overveje, hvordan vi vil håndtere ældre med demens i dagens Danmark. Dagens kronikør har her fem råd, som hun ville ønske, hun selv havde fået tidligere

AT VI ALLE SKAL HERFRA EN DAG, er helt sikkert, men efter at min alzheimer-ramte far døde sidste år i en alder af 92 år, har jeg måttet konstatere, at han ikke fik den optimale hjælp i form af smertelindring. Jeg var der for ham den sidste tid, men dybest set burde han have været på et hospice, hvor man har langt mere indsigt i smertedækning og omsorg, end lægen, som sidder i sin almene praksis og i nogle tilfælde har over 2000 patienter tilknyttet, og et plejepersonale, som har svært ved at være talerør for en dødeligt syg beboer.

De 10 måneder, min far boede på plejehjemmet, var relativt gode, men til sidst var han faldet mange gange, og selvom man har Alzheimers sygdom (en af de mest forekommende demenssygdomme), udelukker det ikke, at man kan føle smerte. Når plejepersonalet vendte min far i sengen, skreg han af smerte, og på trods af talrige henvendelser til min fars læge med henblik på ordination af stærkere smertedækkende medicin end Panodil, blev de blot afvist. De forsøgte også at få lægen til at tilse min far, men det forslag blev også forkastet.

Alle var fortvivlede over situationen, som havde stået på i fem-seks dage. Derfor kontaktede jeg lægen, som allernådigst indvilgede i at ordinere Fortamol, som er et mildt smertestillende præparat. Lægen gav mig den besked, at han ikke ville ordinere stærkere medicin, da min far ville kunne udvikle mavesår. Heller ikke denne gang indvilgede lægen i at tage på sygebesøg.

Dagen efter at jeg havde talt med lægen, blev min far akut indlagt på sygehuset på grund af vandladningsstop. Min far havde gennem sit lange liv kun lidt af nyresten, som dog kan være yderst ubehageligt og smertefuldt. På sygehuset fik de tømt hans blære for urin, og efter et døgns tid kom han glad og optimistisk tilbage til plejehjemmet, men smerterne vendte tilbage.

Jeg ved, at der var indgået en aftale om, at min far ikke ville genoplives, hvis han fik hjertestop, men der var ikke indgået en aftale om, at han ikke ville smertedækkes, hvis det var nødvendigt.

Min elskede far kunne ikke længere argumentere, som han kunne i tiden, før hans sygdom indtraf. Jeg græd af magtesløshed, og plejepersonalet var fortvivlede over ikke at blive hørt. Hvorfor levede lægen ikke op til de lægeetiske principper, som han formentlig selv har været med til at søsætte i april 2018, indeholdende 27 punkter, hvoraf der i punkt fem står, at lægen ”(...) skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed”?

MIN VERDEN HAR FORANDRET SIG, og jeg er blevet bekymret for, om jeg også vil udvikle Alzheimers sygdom eller andre tilstande, hvor jeg vil være ude af stand til at kommunikere. Risikere at skulle ligge hjælpeløs og smerteforpint og sætte mine omgivelser i en tilstand af afmagt? Er det virkelig dagens Danmark?

Lige indtil min far gik bort, har jeg ikke haft dødsangst, og på et tidspunkt var mine børnebørn meget interesseret i at tale om døden, og jeg tror, at det lykkedes ganske godt at afmystificere det til tider tabubelagte emne. Så da vi en dag gik forbi stenhuggeren i Helsingør, blev jeg spurgt om, hvilken sten jeg gerne ville have. Jeg pegede på den hjerteformede gravsten og sagde, at sådan en kunne jeg godt tænke mig. Reaktionen fra mit barnebarn var så positiv, idet han smilede og foretog et lille hop på stedet.