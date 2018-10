Johannes i ”Herrens Veje” viser, at livet ikke kan tøjles

I morgen begynder anden sæson af tv-dramaet, hvor vi ser Johannes Krog iscenesætte sit og andres liv. Han har fællestræk med Johs. Vig i Martin A. Hansens værk og Johs. Forføreren i Kierkegaards værk, som også havner i dyb fortvivlelse, skriver kronikøren

Johs. KrogH, familiens overhoved i tv-serien ”Herrens Veje” har fællestræk med hovedpersonen i et af dansk litteraturs hovedværker, nemlig ”Løgneren” af Martin A. Hansen. Han hedder Johs. Vig, og fra ham kan vi trække tråde tilbage til en af personerne i Kierkegaards værk ”Enten-Eller”, som tilfældigvis også hedder Johs., og som har tilnavnet Forføreren. Alle tre har det tilfælles, at de iscenesætter både deres eget og andre liv frem for at være til stede i livet; og for alle tres vedkommende ender projektet med, at de havner i dyb fortvivlelse.

Johs. Krog er provst og midt i en valgkamp om posten som biskop. Han har en stor præstegård, en smuk hustru og to sønner: August og Christian. August er nyuddannet præst. Christian er ved at afslutte sin uddannelse på CBS. I begyndelsen af første afsnit virker det altså, som alt er idyl. Johs. lever det liv, han altid har drømt om. Alt er gået, som han har planlagt og arrangeret – både hans karriere og familieliv.

Men hurtigt viser det sig, at idyllen ikke har hold i virkeligheden. Det lykkelige præstefamilieliv er et liv, Johs. digter, fordi han ønsker, det skal være sådan. Han er en herskersyg far, der manipulerer med sine børn, så de passer ind i hans iscenesatte liv. Det gælder for Johs. Krogh, som det gælder for alle andre livsdigtere: Der skal ikke meget til, før korthuset vælter. Hans idylliske præstegård er bygget på sand, og den er afhængig af, at hans manipuleren ikke bliver gennemskuet, og at intet uforudset indtræffer. Men begge dele sker, hvilket fører til fortvivlelse for ham selv og familien. Det første uforudsete, der sker, er at Christian snyder med sit speciale, bliver bortvist fra studiet og falder i dyb krise. Havde Johs. været en god og forstående far, havde han indset, at hans søn havde brug for støtte og hjælp. Men han kan ikke både erkende, at hans søn er i krise og samtidig bevare den opdigtede idyl. Han bliver nødt til at foretage et valg: enten erkende sønnens nederlag eller opretholde facaden. Og han vælger facaden. Men der sker flere uforudsete ting. Johs. vinder ikke bispevalget, hustruen indleder et lesbisk forhold til en veninde, og August bliver psykisk syg og laver skandale i sit præstejob. Hele facaden krakelerer. Johs. falder helt bogstavelig ned i et stort sort hul i form af en grav på kirkegården og dulmer smerten ved at drikke sig fra sans og samling.

Christian viser, at han har gennemskuet sin far ved at skrive en selvbiografisk bog, der viser, at Johs. har tævet sine sønner for at få dem til at makke ret. Hermed ødelægges Johs.’ livsløgn definitivt. Hele hans iscenesatte liv falder fra hinanden, og han ender som et dybt ulykkeligt menneske.

Det er ikke tilfældigt, at Johs. hedder Krogh til efternavn. Han er indkroget i sig selv, bøjet ned over sin egen navle, kan ikke se ud over sin egen næsetip og slet ikke involvere sig i andre. Hvis man siger navnet Johs. Krogh hurtigt, kommer man nemt til at sige skrog, og det er lige, hvad han er: et skrog. Som type minder han om Johs. Vig i Martin A. Hansens roman ”Løgneren”. Denne roman blev i 1950 skrevet som radioroman. Den blev en stor succes, og gaderne lå øde de aftener, den blev læst op. Romanen er udformet som Johs. Vigs dagbog, hvori han blandt andre skriver om kvinden Annemari og hendes kæreste Oluf. Johs. flirter med Annemari, og man fornemmer hurtigt, at Annemari er forelsket i ham. Johs. vil dog ikke indlede et fast forhold til hende, hvilket han begrunder med, at Oluf er hans gode ven, og at han ikke vil ødelægge hans og Annemaris forhold.

Men det er løgn! Johs. tager ikke hensyn til Oluf. Hans plan er at binde Annemari til Oluf, så han selv kan have et hemmeligt og uforpligtende forhold til hende; og her finder vi det personlighedstræk, som han har tilfælles med Johs. Krog. Johs. Vig beskrives nemlig som en manipulerende type, der styrer Annemaris og Olufs liv. som en dukkefører styrer sine marionetdukker. Han iscenesætter et trekantsforhold, hvor Annemari er bundet til Oluf. men hemmeligt forelsket i Johs., således at Johs. kan leve et uforpligtende forhold til hende. Hvis man siger navnet Johs. Vig hurtigt, kommer man nemt til at sige svig, og det er lige, hvad han er: en svigefuld person; endnu værre bliver det, hvis man siger det for langsomt. Så kommer man til at lægge trykket på efternavnet Vig, hvilket afslører, at han viger uden.om det virkelige liv og ligesom Johs. Krogh kun interesserer sig for sit iscenesatte liv.