Kærligheden kan forandre samfundet

Jorden står over for store forandringer. Forandring kan skabe fryd og frygt. Som mennesker bliver vi forandrede af at forelske os, af at miste og af det, vi møder i verden. Det samme gælder et samfund: Forandringen er en måde for et samfund at blive til på

VI STÅR I EN BLINDGYDE, og kærlighedens forandrende kraft er det eneste svar, jeg kan komme på. Kærlighed ikke bare til ét andet menneske, men til alt omkring os, de døde og indtørrede bænkebidere i vindueskarmen, spækhuggerne, som nærmer sig fra nord, de forstenede søpindsvin og de levende mellem klipperne, og dem, der bliver serveret fra en messingpiedestal på en finere parisisk restaurant.

Et barn bliver fjernt og ser ud over en grå, midtjysk sø, den gyldne manna hænger i klaser på træerne, en ven møder dit blik, undersøgende, ligesom klar til at imødekomme enhver forandring, du måtte have undergået siden sidst, lys falder ind gennem farvede ruder, en sky ræv kommer for at spise blommer, de hektiske hvepse, berusede og aggressive af gæret frugt og dødsforagt, den hvirvlende sne, at række ud efter den, ikke nå den, række ud igen, det giver et gib af fryd.

En håbløs kærlighed, med andre ord, en vedholdende bevægelse, det umulige, at drage omsorg for alt set, rørt, mødt. Ikke skelne mellem godt og ondt, ven og fjende, født og skabt. At sætte sin lid til selve dette møde.

DET REGNER. I regndråberne findes zink fra tagrender, gummi fra dæk, i regnen findes katastrofen og det kommende liv, i hver dråbe sidder kunstgødningen, den falder blidt over byen, den slår markerne flade, den tager det med sig, den møder, den risler ned i jorden og spreder sig, samler sig, flyder over, den får tidsler til at blomstre, den opløser gammel isolering, vi opsamler den ængsteligt i trug, graver render.

I dråberne sidder blodet, der fosser fra slagtesvin, støvet omkring et barfodet menneskes fødder, når det går, i regnen er velsignelsen og syndfloden, vi går ud i den og lader den gennemvæde os, og i håret, der klistrer ind mod din hals, sidder nu kulkraftværker, klimatopmøder, FN-resolutioner, totalt asylstop, og i regnen svæver de mest vidunderlige dybhavsvæsner fra tidernes morgen rundt og lyser op, i regnen sidder løftet om et nyt forår, en ny begyndelse, isen, der smelter, sorgen, der vaskes bort efter en lang og tør sommer, træerne drikker grådigt, og bladene folder sig ud i lettelse.

En hjemløs kryber sammen under halvtaget ved Magasin sammen med turisterne, overraskede sammen, regnen er hver enkelt hånd, når den slipper den sammenfoldede stemmeseddel ned i den lille sprække, sprækken til staterne, regnen kender intet til stater, den falder her og løber et andet sted hen, samles op et tredje sted og falder igen, den ved intet om grænsebomme.

Den samler og spreder, samler og spreder, det er vandet, vi kommer fra, du kan mærke det, når det omslutter dig, og når du holder vættelys i dine hænder, regnen pumper rundt i kroppene, og den bliver pumpet rundt i byerne med vores lort og sæbe, den vælter rundt i verden, vi lader den rense os.