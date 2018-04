Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi må bekæmpe ild med ild. Sådan sagde Donald Trump i sin valgkampagne, da snakken faldt på at bruge tortur i kampen mod terror. Men tortur er ineffektivt og altødelæggende. Derfor skal vores danske regering sætte ind over for USA, mener kronikøren